نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. إذا أقيمت صلاة الفرض هل يقطع المصلي النافلة؟.. الشيخ الشثري يجيب
21/10/2020   10:15 م

بالفيديو.. إذا أقيمت صلاة الفرض هل يقطع المصلي النافلة؟.. الشيخ الشثري يجيب

+ = -
1743

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري على سؤال مفاده أن الشخص إذا كان يصلي صلاة النافلة وأقيمت الصلاة المفروضة، فهل يقطع صلاته أم يكملها؟

وقال خلال إجابته على السؤال في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية إنه في تلك الحالة يجب على مصلي النافلة أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة. وفق “أخبار 24”.

واستشهد الشثري بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة”.

وأضاف أن الحديث يؤكد وجوب متابعة الإمام وترك صلاة النافلة.

بالفيديو.. إذا أقيمت صلاة الفرض هل يقطع المصلي النافلة؟.. الشيخ الشثري يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117774.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.