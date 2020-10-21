بالفيديو.. إذا أقيمت صلاة الفرض هل يقطع المصلي النافلة؟.. الشيخ الشثري يجيب

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري على سؤال مفاده أن الشخص إذا كان يصلي صلاة النافلة وأقيمت الصلاة المفروضة، فهل يقطع صلاته أم يكملها؟
وقال خلال إجابته على السؤال في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية إنه في تلك الحالة يجب على مصلي النافلة أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة. وفق “أخبار 24”.
واستشهد الشثري بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة”.
وأضاف أن الحديث يؤكد وجوب متابعة الإمام وترك صلاة النافلة.
#فتاوى | عند إقامة صلاة الفرض .. ما هي الطريقة التي أخرُج بها من صلاة النافلة؟.
مع معالي الشيخ سعد الشثري – عضو هيئة كبار العلماء. pic.twitter.com/m2sUkwOezX
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 21, 2020