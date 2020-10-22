تقرير يُسلط الضوء على عدد البلاغات التي وردت لـ”مكافحة الفساد” خلال عام 2019.. ومدينة الرياض تتصدر

سلّط تقرير تلفزيوني أذاعته قناة “الإخبارية” اليوم (الأربعاء)، الضوء على عدد البلاغات التي وردت لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2019.
وأوضح التقرير أن مدينة الرياض تصدرت بعدد البلاغات عن الفساد والذي بلغ 4319 بلاغاً بما يعادل 33%، وتليها منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن تصنيف البلاغات التي وردت للهيئة منها الفساد المالي والإداري والقصور في الخدمات والمشاريع وأيضاً الأنظمة وإجراءات العمل.
فيديو | نزاهة: #الریاض تتصدر مناطق #المملكة في أعداد البلاغات بـ 4319 بلاغا لسنة 2019 #الإخبارية pic.twitter.com/ztFSjQjZUE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020