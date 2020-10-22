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أخبار محلية > تقرير يُسلط الضوء على عدد البلاغات التي وردت لـ”مكافحة الفساد” خلال عام 2019.. ومدينة الرياض تتصدر
22/10/2020   8:25 ص

تقرير يُسلط الضوء على عدد البلاغات التي وردت لـ”مكافحة الفساد” خلال عام 2019.. ومدينة الرياض تتصدر

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سلّط تقرير تلفزيوني أذاعته قناة “الإخبارية” اليوم (الأربعاء)، الضوء على عدد البلاغات التي وردت لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2019.

وأوضح التقرير أن مدينة الرياض تصدرت بعدد البلاغات عن الفساد والذي بلغ 4319 بلاغاً بما يعادل 33%، وتليها منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن تصنيف البلاغات التي وردت للهيئة منها الفساد المالي والإداري والقصور في الخدمات والمشاريع وأيضاً الأنظمة وإجراءات العمل.

تقرير يُسلط الضوء على عدد البلاغات التي وردت لـ”مكافحة الفساد” خلال عام 2019.. ومدينة الرياض تتصدر

أخبار محلية
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