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أخبار محلية > شاهد.. مختص يكشف عن أنواع الحدائق التي تُفرض بها رسوم للدخول والمجانية (فيديو)
22/10/2020   8:25 ص

شاهد.. مختص يكشف عن أنواع الحدائق التي تُفرض بها رسوم للدخول والمجانية (فيديو)

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كشف المهندس المختص في التخطيط والتصميم العمراني وإدارة المدن بدر الحمدان، أن رسوم الدخول للحدائق تفرض فقط في الحدائق على مستوى المدينة أو مستوى المنتزه الوطني.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن الرسوم تعتبر رمزية من ناحية بناء صورة ذهنية أن هذا العمل ذو تكاليف.

وأشار إلى أن الحدائق التي بالقرب من المجاور السكنية، تعتبر جزءاً من مكتسبات السكان ولا تفرض فيها رسوم دخول.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مختص يكشف عن أنواع الحدائق التي تُفرض بها رسوم للدخول والمجانية (فيديو)

أخبار محلية
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