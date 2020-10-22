أعراضه ومسبباته وطرق العلاج.. تعرّف على مرض ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

نشرت قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو لتقرير عن مرض نادر وهو ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، مبيناً أعراضه ومسبباته وطرق العلاج منه والأدوية التي يجب على المريض الالتزام بتناولها.
وأوضح التقرير أن المرض ينتج عن تشوهات في الشرايين الرئوية، والتي تشمل التقلصات أو سماكة جدار الشرايين أو حدوث انسداد بها بسبب الجلطات الدموية الدقيقة، مما ينتج عنه صعوبة في الدورة الدموية للرئتين.
وأضاف بأن القلب يقوم بزيادة الضغط داخل الشرايين لمكافحة مقاومة تنتج عن تشوهاتها، وعندما يتجاوز ضغط الدم مرحلة معينة يحدث ما يطلق عليه “ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي”.
ويتسبب المرض في حدوث ضيق التنفس وإرهاق الجانب الأيمن من القلب مما يهدد حياة المريض، فلديه القدرة على إصابة جميع الفئات والأعمار وتتشابه أعراضه مع أمراض قلبية وصدرية أخرى.
كما أن للإناث في مقتبل عمرهن النصيب الأكبر من الإصابة بالمرض، وبعد التشخيص المبكر قد يحدث فارق كبير في حياة المرضى ويوجد آليات متبعة للحد من تطور الأعراض وتفعيل العلاج. وفق “أخبار 24”.
وتتلخص تلك الآليات في: المحافظة على مستوى آمن لنسبة الأكسجين في الدم، ومدرات البول ومسيلات الدم لبعض أعراض المرض ومنع الحمل للمصابات، إلى جانب تجنّب الصعود والهبوط للوصول للأماكن المرتفعة.
إضافةً إلى الوقاية من الالتهابات المتكررة والدعم النفسي للمريض، وهناك عدة أدوية لعلاج أعراض المرض والتي يلزم لتناولها الوصول للتشخيص الدقيق أولاً، ولا بد أن يكون ذلك تحت إشراف فريق طبي متكامل ومتخصص.
فيديو | ماهو ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ؟ #الإخبارية pic.twitter.com/1p6xokdsBr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 21, 2020