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أخبار محلية > شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 أشخاص حولوا 11.8 مليون ريال بعملة “بيتكوين” حصيلة عمليات احتيال مالي لخارج المملكة
22/10/2020   8:27 ص

شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 أشخاص حولوا 11.8 مليون ريال بعملة “بيتكوين” حصيلة عمليات احتيال مالي لخارج المملكة

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، القبض على 5 أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة، امتهن إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالمنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين هم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تمكنوا من إجراء 120 عملية احتيالٍ مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها 11.8 مليون،تم تحويلها بالعملة الرقمية (البيتكوين). وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الإنتربول السعودي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 أشخاص حولوا 11.8 مليون ريال بعملة “بيتكوين” حصيلة عمليات احتيال مالي لخارج المملكة

أخبار محلية
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