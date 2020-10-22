شاهد.. مهارة طالب في الرياضيات أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر “مدرستي” بجدة

نشرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أمس (الأربعاء)، مقطع فيديو لطالب في إحدى المدارس الابتدائية أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر منصة مدرستي.
ونفّذ الطالب حامد الجهني من مدرسة صقر قريش الابتدائية الاستراتيجية في مادة الرياضيات، حيث ظهر ممسكاً بقلمه أمام سبورة بيضاء وقام بشرح درس “قسمة كسر عشري على كسر عشري”.
وبدأ حامد بتعريف الدرس وشرحه وتبسيطه، ثم قام بحل مثال عليه مستخدماً الكسور العشرية حتى أوجد الناتج في نهاية المسألة، الأمر الذي يشجع زملاءه من الطلاب على حل تلك المسائل في المنزل.
#فيديو |
الطالب حامد الجهني من مدرسة صقر قريش الابتدائية بـ #تعليم_جده أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر #منصة_مدرستي في مادة الرياضيات . pic.twitter.com/V7tlewuRZa
— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) October 21, 2020
وفق “أخبار 24”.