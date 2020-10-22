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أخبار المناطق > شاهد.. مهارة طالب في الرياضيات أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر “مدرستي” بجدة
22/10/2020   8:28 ص

شاهد.. مهارة طالب في الرياضيات أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر “مدرستي” بجدة

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نشرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أمس (الأربعاء)، مقطع فيديو لطالب في إحدى المدارس الابتدائية أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر منصة مدرستي.

ونفّذ الطالب حامد الجهني من مدرسة صقر قريش الابتدائية الاستراتيجية في مادة الرياضيات، حيث ظهر ممسكاً بقلمه أمام سبورة بيضاء وقام بشرح درس “قسمة كسر عشري على كسر عشري”.

وبدأ حامد بتعريف الدرس وشرحه وتبسيطه، ثم قام بحل مثال عليه مستخدماً الكسور العشرية حتى أوجد الناتج في نهاية المسألة، الأمر الذي يشجع زملاءه من الطلاب على حل تلك المسائل في المنزل.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مهارة طالب في الرياضيات أثناء تنفيذه استراتيجية “المعلم الصغير” عبر “مدرستي” بجدة

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