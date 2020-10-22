فيديو يوضح حقيقة خطورة مبنى “بر أبو عريش”.. ومهندس يؤكد أنه آمن وغير آيل للسقوط

أظهر مقطع فيديو جوانب واضحة لمبنى جمعية البر بمحافظة أبو عريش، والذي تم تداول صورة له على مواقع التواصل أظهرته بأنه آيل للسقوط، حيث بيّن الفيديو أن المبنى على شكل قوس وليس مبنياً على جدار واحد كما ظهر في الصورة.
وعلق عضو هيئة المهندسين السعوديين المهندس عبدالغني الجند على الصورة المتداولة، مبيناً أنها التقطت باحترافية لكنها ظلمت المبنى، مؤكداً أنه آمن من الناحية الإنشائية من حيث قوة الخرسانة والحديد.
وأوضح الجند أن المبنى مقاوم للانقلاب؛ بسبب البروز المتواجد به يميناً ويساراً وبالتالي فهو لن يسقط، مشيراً إلى أن هذا النوع من المباني منتشر في الكثير من الدول ويسمى بمبنى الباخرة.
التفسير الانشائي لمبنى بر ابو عريش pic.twitter.com/ey3Mpu24s9
— مهندس عبدالغني الجند (@ssrrr22) October 21, 2020
وفق “أخبار 24”.