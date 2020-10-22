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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن ينشئ محمية للحيوانات البرية في حوطة بني تميم على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع
22/10/2020   8:29 ص

بالفيديو.. مواطن ينشئ محمية للحيوانات البرية في حوطة بني تميم على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع

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قاد حب الصيد ورعاية الحيوانات البرية مواطناً لإنشاء محمية لتلك الحيوانات في محافظة حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وجعلها مزاراً لسكان المحافظة.

وقال المواطن إبراهيم التميمي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الفكرة بدأت منذ نحو 20 عاماً وفُعلت عام 1434 هـ، مبيناً أن المحمية تضم وعولاً برية و”وبر” وغيرها من الحيوانات البرية، والزيارة مقتصرة الآن على زوار المدينة فقط.

وأضاف أن المحمية تبلغ مساحتها الآن نحو 11 ألف متر مربع، لكن في غضون أقل من شهرين ستزيد المساحة لتصل إلى أكثر من 21 ألف متر مربع، بعد انتهاء أعمال التوسعة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن ينشئ محمية للحيوانات البرية في حوطة بني تميم على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع

أخبار محلية
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