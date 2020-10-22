بالفيديو.. مواطن ينشئ محمية للحيوانات البرية في حوطة بني تميم على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع

قاد حب الصيد ورعاية الحيوانات البرية مواطناً لإنشاء محمية لتلك الحيوانات في محافظة حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وجعلها مزاراً لسكان المحافظة.
وقال المواطن إبراهيم التميمي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الفكرة بدأت منذ نحو 20 عاماً وفُعلت عام 1434 هـ، مبيناً أن المحمية تضم وعولاً برية و”وبر” وغيرها من الحيوانات البرية، والزيارة مقتصرة الآن على زوار المدينة فقط.
وأضاف أن المحمية تبلغ مساحتها الآن نحو 11 ألف متر مربع، لكن في غضون أقل من شهرين ستزيد المساحة لتصل إلى أكثر من 21 ألف متر مربع، بعد انتهاء أعمال التوسعة.
فيديو | مواطن ينشئ محمية الشعبة للحيوانات البرية بمساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع بحوطة بني تميم #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/3AwMTBrNJH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 21, 2020
وفق “أخبار 24”.