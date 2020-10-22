هل استخدام الزنجبيل يغني عن الإسبرين؟.. استشاري يجيب

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن استخدام الزنجبيل لا يغني عن تناول دواء الإسبرين.
وأوضح الدكتور النمر أن الزنجبيل يزيد سيولة الـدم نسبياً، لكنه لا يقوم مقامه، مشيراً إلى أن تناول جرامين من الزنجبيل يومياً أمر جيد لمن يأخذ الإسبرين.
ورداً على سؤال ما إذا كان الزنجبيل المبشور الطازج يتسبب في ارتفاع ضغط الـدم، أجاب الدكتور خالد بأنه لا يرفع الضغط. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مصادر علمية تشير إلى فوائد كثيرة للزنجبيل لمختلف الحالات الصحية ولأغراض علاجية، سواء عن طريق تناوله مغلياً أو زيتاً أو استخدام مسحوقه، لكونه يحتوي على مواد نشطة وكمية من الألياف الغذائية ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الـدم.