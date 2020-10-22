بالفيديو.. “الدفاع المدني” يكشف آخر مستجدات حريق “جبل تنومة”.. وتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ

كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، آخر المستجدات حول الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة.
وقال النقيب السيد في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية من قِبل فرق الدفاع المدني، وهناك أكثر من جهات تشارك في إخماد الحريق من بينها فرق تطوعية.
وأضاف أن الإشارات الأولية تظهر عدم وجود إصابات في الحـادث كما لم تصل النيران للمناطق المأهولة بالسكان، مبيناً أنه تم وضع فرق قرب المواقع السكنية تحسباً لوصول النيران إليها. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، أكدت إمارة منطقة عسير أن غرفة العمليات المشتركة بها تتابع آخر مستجدات عمليات إخماد الحريق، وأنه تم إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة من محافظة النماص.
وأشارت الإمارة إلى أن القيادة الميدانية دعمت محافظة تنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، ووجهت بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.
فيديو | #الدفاع_المدني يباشر حريقا في منطقة وعرة بجبل غلامة بمحافظة #تنومة.. ومدني عسير لـ #الإخبارية: حتى الآن لم ينتج من الحريق أي إصابات أو وصول للنيران إلى المنازل pic.twitter.com/VEYPKBhjYE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020