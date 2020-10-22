“ارتقاء” توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد بكافة فروع المملكة

وقعت الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية “ارتقاء”، مساء الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد بكافة فروع المملكة، وذلك بمقر الجمعية.
وقد مثل الجمعية في توقيع مذكرة التفاهم الأستاذ عمر الشيباني المشرف العام، ومثّل الطرف الثاني الأستاذ عبدالعزيز الباز مدير فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح الشيباني أن هذة الاتفاقية تأتي في إطار خطط الجمعية الاستراتجية لتعزيز الشراكة مع الجمعيات الخيرية، مضيفًا أن “المذكرة تركز على تعزيز أهمية إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، ودورها في الحفاظ على البيئة، وتشجيع التبرع بالأجهزة بصفة دائمة ، وتوفير أجهزة الحاسب الالي لأبناءنا الطلاب المستفيدين من خدمات الجمعية دعماً لهم في اكمال الأعمال التعليمية. وفق “أخبار 24”.
ومن جانب آخر، تقدم الباز بشكره لجمعية ارتقاء على الجهود التي تبذلها في دعم العملية التعليميه للطلاب، مؤكداً أن الشراكات بين الجمعيات الخيرية هي تفعيل للحراك المجتمعي وتبادل للخبرات.
جدير بالذكر أن ارتقاء هي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع.