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أخبار محلية > شغفه بالطيران أوصله لتدريسه في الجامعة.. “التدريب التقني” يستعرض قصة ملهمة لأحد خريجيه
22/10/2020   1:45 م

شغفه بالطيران أوصله لتدريسه في الجامعة.. “التدريب التقني” يستعرض قصة ملهمة لأحد خريجيه

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كأي طالب، بحث فيصل عن الكليات الملائمة له فيما بعد المرحلة الثانوية، لكن شغفه قاده لدراسة الطيران.

بدأ فيصل بحسب فيديو نشرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دراسته باللغة الإنجليزية، ومن بعدها انتقل للدراسة التقنية، فتعرف على آلية طيران الطائرات، والأنظمة التشغيلية المزودة بها الطائرة.

التزم فيصل طوال فترة الدراسة بالحضور اليومي، لحبه مجال تخصصه، حتى كان يحضر يوم السبت من كل أسبوع للاستفادة من الخبرات الموجودة بالكلية. وفق “أخبار 24”.

أكمل المدة الدراسية، وتخرج بالترتيب الثاني على دفعته، والآن يعمل بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، وما زال أمامه الكثير من التحديات والخطوات.

شغفه بالطيران أوصله لتدريسه في الجامعة.. “التدريب التقني” يستعرض قصة ملهمة لأحد خريجيه

أخبار محلية
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