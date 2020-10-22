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أخبار محلية > وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة لمنصات “أبشر” و”مقيم”.. تعرف عليها
22/10/2020   5:47 م

وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة لمنصات “أبشر” و”مقيم”.. تعرف عليها

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دشن وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس)، عبر تقنية الاتصال المرئي، الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد – أبشر أعمال – مقيم).

واستمع خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.

وأكد الأمير سعود استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، التي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصّر الذين يبلغون من العمر (15) عاماً أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تُمكّن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وزير الداخلية يدشن خدمات إلكترونية جديدة لمنصات “أبشر” و”مقيم”.. تعرف عليها

أخبار محلية
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