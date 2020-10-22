أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء 5 منشآت، لوزارة الداخلية؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لإيقاع الأحكام والعقوبات المقررة.
وكانت جولات “الغذاء والدواء” قد أسفرت عن ضبط مخالفات في مصنع و4 مستودعات في محافظة جدة، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول للمنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء سبق أن أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفق “أخبار 24”.