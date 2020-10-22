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أخبار محلية > ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2.1% في الربع الثالث 2020.. وانخفاض “التجارية” 2.5%
22/10/2020   5:47 م

ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2.1% في الربع الثالث 2020.. وانخفاض “التجارية” 2.5%

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2020م، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة (0.5%)، مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات “الزراعية” ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات “التجارية” بنسبة (-2.5%) وهو ما أدى إلى الحدّ من ارتفاع المؤشر العام.

وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنية، وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.

وأوضح أن من بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%)، والبيوت السكنية بنسبة (-3.1%)، كما ارتفعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة (+0.3%)، متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%).

وأشار إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%)، ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%)، وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%)، وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%).

كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%)، بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0)، في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.

تقرير اسعار العقارات للربع الثالث 2020

وفق “أخبار 24”.

ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2.1% في الربع الثالث 2020.. وانخفاض “التجارية” 2.5%

أخبار محلية
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