باشرت فرق الصيانة بوزارة النقل أعمالها الاحترازية في الحريق الذى اندلع، مساء أمس (الأربعاء)، في جبل غلامة بمحافظة تنومة المطل على الطريق الرابط بين أبها والطائف.
وأوضحت الوزارة أن فرقها قامت بتأمين الطريق خلال 10 دقائق، وعكس اتجاه السير عن موقع الحريق، كما تم توفير كافة معدات الصيانة، والبالغ عددها 25 معدة مع تأمين حركة المرور.
وأضافت أن فرق الصيانة وزعت خزانات المياه على كافة الجسور في موقع الحريق، بالإضافة لفتح مسارات إضافية لآليات الدفاع المدني للوصول للحريق، ورش الجسور المحاذية لمنطقة الحريق بالماء، وذلك كإجراء احترازي لمنع وصول النيران إلى الجسور.
من جهتها، كشفت المديرية العامة للدفاع المدني آخر تطورات الوضع على جبل غلامة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، وأن فرقها تواصل جهودها لإخماد الحريق ومنع وصوله إلى المناطق السكنية.
وفق “أخبار 24”.