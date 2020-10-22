معلناً السيطرة عليها بنسبة كبيرة.. مدير الدفاع المدني يكشف سبب ازدياد رقعة حرائق تنومة

كشف المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، أسباب ازدياد رقعة الحرائق في تنومة، التي اندلعت مساء أمس الأربعاء.
وأوضح، خلال حديث لوسائل الإعلام، أن الأعشاب الجافة هي السبب في انتشار رقعة الحرائق، مؤكدًا أن جزءا كبيرا منها بات تحت السيطرة.
وأكد العمرو أن فاعلية الطائرات العمودية في إخماد الحرائق بالمناطق الجبلية محدودة، ولذلك فإن الاعتماد الرئيسي في التعامل مع الحادث على الأدوات المحمولة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة التكاتف من أجل إيقاف الممارسات الضارة بالبيئة، وبالأخص عمليات الاحتطاب وقطع الأشجار بصورة عشوائية.
فيديو | مدير الدفاع المدني يوضح سبب ازدياد رقعة الحرائق في #تنومه ويعلن السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة#الإخبارية #نشرة_النهار #تنومه_الان pic.twitter.com/8npoUsDvNj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2020