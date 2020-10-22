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أخبار المناطق > تحسباً لأي طارئ.. رجال أعمال وشيوخ قبائل يبدون استعدادهم لاستضافة المتأثرين بحريق تنومة
23/10/2020   1:33 ص

تحسباً لأي طارئ.. رجال أعمال وشيوخ قبائل يبدون استعدادهم لاستضافة المتأثرين بحريق تنومة

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تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد حريق جبل غلامة في تنومة، ما أدى إلى خفض مستويات الخطر.

وأوضح مراسل “الإخبارية” أنه منذ اندلاع الحريق، أمس الأربعاء، تم فتح الشقق والوحدات السكنية مجانًا لاستقبال أهالي المناطق المتأثرة بالحريق، وذلك تحسبًا لأي طارئ يستدعي إخلاء المنازل، موضحًا أن أحد رجال الأعمال أكد استعداده لفتح شققه السكنية مجانًا لاستقبالهم.

وأشار إلى أن الجهة الغربية من جبل غلامة تضم بعض القرى، عكس الجزء الشرقي منه الذي لا توجد به تجمعات سكانية كبيرة، مؤكدًا أن العديد من شيوخ القبائل ورجال الأعمال في المنطقة فتحوا الشقق والوحدات السكنية لاستقبال الأهالي حال استدعى الأمر إخلاء منازلهم.

وفق “أخبار 24”.

تحسباً لأي طارئ.. رجال أعمال وشيوخ قبائل يبدون استعدادهم لاستضافة المتأثرين بحريق تنومة

أخبار المناطق
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