“يا نعيش سوا أو نموت سوا”.. “مشاري” الناجي من انهيار مواقف الخبر يروي قصة هذه العبارة التي سمعها أثناء إنقاذه

أعرب المواطن الناجي من حـادث انهيار مواقف الخبر، مشاري المطيري، عن امتنانه لرجل الدفاع المدني العريف سليمان، الذي سعى جاهدًا لإنقاذه.
وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على برنامج “روتانا خليجية”، إن العريف سليمان استطاع النزول لعمق 7 أمتار من الركام والحطام من أجل الوصول إليه وإنقاذه، مؤكدًا أنه حاول بكل السبل فتح المجرى الهوائي ليتمكن من إنقاذ المطيري.
وذكر المطيري أنه بعد تعثر سليمان في إيجاد حل مناسب لإخراجه، حاول إثناءه عن البقاء معه، مطالبًا إياه بالخروج حفاظًا على حياته، إلا أن سليمان رفض مناقشة الأمر معه، ليرد قائلًا “يا نعيش سوا أو نموت سوا”.
وأكد المطيري أن أكثر من كان يشغل باله هو من سيقوم على أمور والدته ورعايتها، خاصة أنه كان القائم على ذلك بشكل رئيسي. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، إن التكريم الأكبر للعريف سليمان ولكل رجال الدفاع المدني هو خروج المطيري بسلام، مشيرًا إلى أنه تم تكريس كافة إمكانات الدفاع المدني لمباشرة الحادث وإنقاذ أرواح الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.
المقدم عبدالهادي الشهراني متحدث الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية:
أكبر تكريم اليوم للعريف سليمان ولكل رجل دفاع مدني هو خروج “مشاري المطيري” بسلام. #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@msharym6 pic.twitter.com/KdCQSzXW27
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2020