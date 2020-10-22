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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار تربوي يوضح أسباب ظهور “التأتأة” و”التلعثم” لدى الأطفال
23/10/2020   1:39 ص

بالفيديو.. مستشار تربوي يوضح أسباب ظهور “التأتأة” و”التلعثم” لدى الأطفال

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كشف المستشار الأسري والتربوي، عبدالعزيز مستور الغامدي، العوامل التي تؤدي لظهور “التأتأة” و”التلعثم” في المراحل العمرية المبكرة. 

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه على الرغم من عدم وجود أسباب واضحة لهذه الظاهرة، فإن عدداً من العوامل الوراثية والبيئية والتطويرية والنفسية تسهم بشكل كبير في ظهورها.  

وأكد أن “التأتأة” المبكرة يعاني منها المرء في المرحلة العمرية من 3 إلى 5 سنوات، فيما يكون ظهور المرحلة المتأخرة منها بعد انتهاء المراحل الدراسية. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مستشار تربوي يوضح أسباب ظهور “التأتأة” و”التلعثم” لدى الأطفال

أخبار محلية
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