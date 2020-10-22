بالفيديو.. مستشار تربوي يوضح أسباب ظهور “التأتأة” و”التلعثم” لدى الأطفال

كشف المستشار الأسري والتربوي، عبدالعزيز مستور الغامدي، العوامل التي تؤدي لظهور “التأتأة” و”التلعثم” في المراحل العمرية المبكرة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه على الرغم من عدم وجود أسباب واضحة لهذه الظاهرة، فإن عدداً من العوامل الوراثية والبيئية والتطويرية والنفسية تسهم بشكل كبير في ظهورها.
وأكد أن “التأتأة” المبكرة يعاني منها المرء في المرحلة العمرية من 3 إلى 5 سنوات، فيما يكون ظهور المرحلة المتأخرة منها بعد انتهاء المراحل الدراسية.
عبد العزيز مستور الغامدي -مستشار أسري وتربوي- يوضح الفرق بين “التأتأة” و”التلعثم” لدى الأطفال#اليوم_العالمي_للتأتأة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/w4Azyg5co0
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 22, 2020
وفق “أخبار 24”.