تمكن فريق التعاون من تحقيق الفوز على نظيره النصر، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا.
وتعرض لاعب التعاون ريان الموسى للطرد في الدقيقة 9 من زمن اللقاء ، ليكمل فريقه المواجهة بـ 10 لاعبين.
وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتعرض خلالها النصر للخسارة، بعدما تعثر في لقاء الافتتاح بالدوري أمام الفتح بهدفين لهدف. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الهلال صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر بدون نقاط بعد مرور جولتين من المسابقة.
د63’ هدف للتعاون! ⚽#تاوامبا يفتتح التسجيل#التعاون 1 : 0 #النصر#التعاون_النصر
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/d7sMUYxJ5Q
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 22, 2020