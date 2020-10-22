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اخبار رياضية > بعد تكرار الهزيمة.. حمدالله لجماهير النصر: “أعدكم سنفرح كثيراً”
23/10/2020   1:44 ص

بعد تكرار الهزيمة.. حمدالله لجماهير النصر: “أعدكم سنفرح كثيراً”

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وعد المحترف المغربي في صفوف النصر، عبدالرزاق حمدالله، جماهير ناديه بالظهور بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وغرد حمدالله، عبر حسابه بموقع تويتر: “لجماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى إن شاء الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، و أعدكم سنفرح كثيراً بإذن رب العالميين”.

وهُزم النصر في أول مباراتين له في الموسم الجاري من بطولة الدوري 2020/2021 أمام الفتح والتعاون.

وفق “أخبار 24”.

بعد تكرار الهزيمة.. حمدالله لجماهير النصر: “أعدكم سنفرح كثيراً”

اخبار رياضية
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