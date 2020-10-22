بعد تكرار الهزيمة.. حمدالله لجماهير النصر: “أعدكم سنفرح كثيراً”

وعد المحترف المغربي في صفوف النصر، عبدالرزاق حمدالله، جماهير ناديه بالظهور بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.
وغرد حمدالله، عبر حسابه بموقع تويتر: “لجماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى إن شاء الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، و أعدكم سنفرح كثيراً بإذن رب العالميين”.
وهُزم النصر في أول مباراتين له في الموسم الجاري من بطولة الدوري 2020/2021 أمام الفتح والتعاون.
لجماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى ان شاء الله، هذه فترة فراغ سنتعداها و نكون أشرس من أي وقت مضى، و أعدكم سنفرح كثيرا بإذن رب العالميين 💙💛
— عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) October 22, 2020
وفق “أخبار 24”.