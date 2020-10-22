حقق فريق الأهلي فوزا صعبا، مساء اليوم الخميس، على نظيره الوحدة، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الكسندرو ميتريتا المنضم حديثا لفريق الأهلي في الدقيقة 73.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الدوري متفوقا على الأهلي والتعاون، وفي انتظار نتائج الجولة الثانية. وفق “أخبار 24”.
وتجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط، بعدما كان قد حقق الفوز في مباراته السابق بالدوري.
د73′ هدف للاهلي! ⚽#ميتريتا يفتتح التسجيل #الاهلي 1 : 0 #الوحدة
#الاهلي_الوحده
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/YpX3zmJKGI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 22, 2020