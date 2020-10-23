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أخبار محلية > فتاة بمكة تختفي في ظروف غامضة بعد خروجها للتسوق.. وخالها يروي التفاصيل
23/10/2020   10:08 ص

فتاة بمكة تختفي في ظروف غامضة بعد خروجها للتسوق.. وخالها يروي التفاصيل

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تُكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من منزلها بحي الشوقية.   

وبيّن خال الفتاة المفقودة، أن ابنة شقيقته خرجت من المنزل لشراء مستلزمات من بقالة تبعد عن المنزل 100 متر.   

ونوه وفقاً لـ “الوطن”، إلى أن الفتاة ذهبت إلى البقالة بعدما طلبت من والدتها 100 ريال لشراء بعض الأغراض، مشيراً إلى أنها تركت هاتفها الخاص بها في المنزل.   

ولفت إلى أن الفتاة التي تدرس في الصف الثاني الثانوي لا تعاني من أي مشاكل نفسية أو أعراض سابقة، كما أنها لا تخرج من المنزل إلا بإذن مُسبق. 

فتاة بمكة تختفي في ظروف غامضة بعد خروجها للتسوق.. وخالها يروي التفاصيل

أخبار محلية
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