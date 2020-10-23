بالفيديو.. الزعاق: هذان الأمران يدلان على اعتدال المواسم والفصول

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن هناك أشياءً كان يستدل بها الناس قديماً في دخول المواسم والفصول واعتدالها.
وقال الزعاق في مقطع فيديو، إن الأشياء التي كان يستدل بها بعض الأهالي في دخول المواسم والفصول وتقلبات الأزمنة هي السلوك الزراعي والسلوك الحشري.
وأشار إلى أن كثرة تزهير النباتات تدل على اعتدال الأزمنة، وظهور حشرة اليعسوب التي لها 4 أجنحة ولا تقع إلا على رؤوس الأشياء وتنتقل بين الأماكن بسرعة مهولة يدل أيضاً على اعتدال الأزمنة. وفق “أخبار 24”.
من الطرق المتبعة عند أهالينا رحمهم الله في دخول المواسم هي : pic.twitter.com/JVLd0NRgAe
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 22, 2020