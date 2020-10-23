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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: هذان الأمران يدلان على اعتدال المواسم والفصول
23/10/2020   10:18 ص

بالفيديو.. الزعاق: هذان الأمران يدلان على اعتدال المواسم والفصول

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن هناك أشياءً كان يستدل بها الناس قديماً في دخول المواسم والفصول واعتدالها.  

وقال الزعاق في مقطع فيديو، إن الأشياء التي كان يستدل بها بعض الأهالي في دخول المواسم والفصول وتقلبات الأزمنة هي السلوك الزراعي والسلوك الحشري.   

وأشار إلى أن كثرة تزهير النباتات تدل على اعتدال الأزمنة، وظهور حشرة اليعسوب التي لها 4 أجنحة ولا تقع إلا على رؤوس الأشياء وتنتقل بين الأماكن بسرعة مهولة يدل أيضاً على اعتدال الأزمنة.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الزعاق: هذان الأمران يدلان على اعتدال المواسم والفصول

أخبار محلية
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