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أخبار المناطق > بالفيديو.. “أمانة نجران” تتفاعل مع مواطن اشتكى من عدم استكمال أحد مشروعات السفلتة
23/10/2020   10:27 ص

بالفيديو.. “أمانة نجران” تتفاعل مع مواطن اشتكى من عدم استكمال أحد مشروعات السفلتة

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تفاعلت أمانة منطقة نجران، مع شكوى من أحد الأشخاص بشأن ترك الجهة المعنية جزءاً من مشروع سفلتة أحد الأحياء دون استكماله.   

ووثق الشخص من خلال مقطع فيديو، مدى تضرر بعض شوارع حي العريسة الشمالي خلف النيابة العامة، جراء عدم استكمال مشروع السفلتة.   

وشددت الأمانة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، على أنها أحالت تلك الشكوى إلى الجهة المعنية.   

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمانة نجران” تتفاعل مع مواطن اشتكى من عدم استكمال أحد مشروعات السفلتة

أخبار المناطق
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