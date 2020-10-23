بالفيديو.. “أمانة نجران” تتفاعل مع مواطن اشتكى من عدم استكمال أحد مشروعات السفلتة

تفاعلت أمانة منطقة نجران، مع شكوى من أحد الأشخاص بشأن ترك الجهة المعنية جزءاً من مشروع سفلتة أحد الأحياء دون استكماله.
ووثق الشخص من خلال مقطع فيديو، مدى تضرر بعض شوارع حي العريسة الشمالي خلف النيابة العامة، جراء عدم استكمال مشروع السفلتة.
وشددت الأمانة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، على أنها أحالت تلك الشكوى إلى الجهة المعنية.
اتمنى من #أمانة_منطقة_نجران استكمال مشروع سفلتة حي العريسه الشمالي خلف النيابه العامه
ترك جزء من المشروع لم يستكمل !!!#نجران_الآن@abunaif12348@emara_najran@NajranMunicipal pic.twitter.com/caopaq9otN
— أبو عبدالله (@4141_z) October 22, 2020
وفق “أخبار 24”.