قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مساء أمس (الخميس)، بجولة بالطائرة تفقد خلالها موقع حريق جبل غلامة بتنومة، ووقف على جهود الفرق الميدانية المشاركة في عمليات الإخماد.
واجتمع الأمير تركي بن طلال بالقيادات الأمنية والخدمية المشاركة في تنفيذ خطة إخماد الحريق بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، حيث وجه محافظي النماص وتنومة بتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد الفرق الميدانية.
وكانت إمارة منطقة عسير قد ذكرت أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع ستشارك صباح اليوم الجمعة، في عملية إطفاء الحريق بالمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20%.
وفق “أخبار 24”.