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أخبار محلية > وزير التعليم: نعمل على إيجاد حلول وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستثمارها في مشاريعنا
23/10/2020   10:29 ص

وزير التعليم: نعمل على إيجاد حلول وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستثمارها في مشاريعنا

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنّ الوزارة تشجع الجامعات على إعداد البحوث العلمية المتكاملة، وتدعم المبادراتِ البحثيةَ في الاستخدام المسؤول للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال في كلمة ألقاها أمس (الخميس) خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي إن الوزارة تعمل على تحويل جهود الجامعات البحثية إلى واقع ملموس يفيد البشرية، وإيجاد حلول وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها بالشكل الصحيح للنهوض بمشاريعنا المستقبلية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنّ انعقاد هذه القمة يعكس اهتمام المملكة وحرصها على إتاحة الفرصة للمواطن لتأسيس مشاريع وطنية مستقبلية في كافة المجالات، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة لتوفير البيئة الحاضنة التي تتبنّى هذه التقنيات المبتكرة.

وزير التعليم: نعمل على إيجاد حلول وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستثمارها في مشاريعنا

أخبار محلية
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