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أخبار محلية > بالصور.. وفد ألماني يزور مزاد نادي الصقور السعودي.. وهكذا عبر أحد أفراده عما شاهده
23/10/2020   3:39 م

بالصور.. وفد ألماني يزور مزاد نادي الصقور السعودي.. وهكذا عبر أحد أفراده عما شاهده

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زار مقيمون ألمان، مساء أمس (الخميس)، مزاد نادي الصقور السعودي، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وقال أحد المقيمين الألمان ويدعى “دومينيك مانديل” إن ما شاهده في المزاد فاق توقعاته، لافتاً إلى أن هواية الصيد بالصقور لها جمهورها في ألمانيا ودول أوروبية، لكن المملكة تحتضن فعاليات تعد الأضخم على مستوى العالم في مجال الصقور.

وأبان أن زيارتهم للمزاد كانت بمثابة فرصة جيدة لهم للتعرف على إرث السعوديين الثقافي، والاستمتاع بمشاهدة الصقور.

وأكد أنه يتطلع لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الثالثة، الذي ينطلق في 28 نوفمبر المقبل، معبراً عن رغبته في مشاهدة هذا الطائر “الصقر” الذي يقطع مسافة سباق 400 متر بأقصى سرعة.

وتعرف الزوار على أنواع الصقور، ومواصفاتها، بعد أن حضروا المزاد في يومه العاشر الذي بيع خلاله 3 صقور، بقيمة إجمالية بلغت 287 ألف ريال.

وفد ألماني يزور مزاد نادي الصقور السعودي.. وهكذا عبر أحدهم عما شاهده

وفد ألماني يزور مزاد نادي الصقور السعودي.. وهكذا عبر أحدهم عما شاهده

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وفد ألماني يزور مزاد نادي الصقور السعودي.. وهكذا عبر أحد أفراده عما شاهده

أخبار محلية
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