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أخبار الخرج > وحدة الخدمات النسائية ببلدية #الخرج يضبط مشغل نسائي بدون ترخيص
23/10/2020   3:31 م

وحدة الخدمات النسائية ببلدية #الخرج يضبط مشغل نسائي بدون ترخيص

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ضبط قسم الرقابة والتفتيش بوحدة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخرج إحدى المشاغل النسائية يعمل بدون رخصة بعد التأكد ان الرخصة الموجودة ليست للموقع والعمل برخصة لموقع آخر .

وبناء على المخالفات المذكورة تم تطبيق الغرامة وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية . و أوضحت مديرة الوحدة للخدمات النسائية الأستاذة / ليلى بنت حامد الشمراني تكثيف استمرار الجولات التفتيشية لتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود.

وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 ‏.

وحدة الخدمات النسائية ببلدية #الخرج يضبط مشغل نسائي بدون ترخيص

أخبار الخرج
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