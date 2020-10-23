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أخبار المناطق > شاهد.. طائرات “أرامكو” تشارك في إخماد حريق تنومة
23/10/2020   3:44 م

شاهد.. طائرات “أرامكو” تشارك في إخماد حريق تنومة

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شاركت طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو، صباح اليوم (الجمعة)، في عملية إخماد حريق جبل غلامة في محافظة تنومة شمال منطقة عسير.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أن طائرات أرامكو شاركت في الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، وعملت على مساندة الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة. وفق “أخبار 24”.

وكانت إمارة منطقة عسير قد ذكرت أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع ستشارك في عملية إطفاء الحريق بالمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20%.

شاهد.. طائرات “أرامكو” تشارك في إخماد حريق تنومة

أخبار المناطق, أخبار محلية
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