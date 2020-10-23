كشفت سفيرة المملكة في النرويج، آمال المعلمي، أنها أحست برهبة لحظة أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضحت في حديثها لقناة “إم بي سي”، اليوم (الجمعة)، أنها لا تتذكر كيف وقفت وماذا قالت وكيف انتهت، على الرغم من أن اللقاء أمام الملك كان افتراضياً.
وأكدت أنها عرفت باختيارها سفيرة خلال فترة الحجر بسبب كورونا من قبل أخيها مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي.
وأضافت أنه بعد تخفيف الإجراءات ذهبت لمنزل شقيقها عدنان وصادف وصول أخيهما عبد الله من أمريكا، وأثناء سلامها عليه همس في أذنها وقال لها مبروك اختيارك سفيرة، ولم تتحدث عن الخبر إلا بعد صدور الأمر الملكي.
وأشارت إلى أنها عندما ذهبت لأداء القسم ارتدت سلسلاً يحمل صورتي والديها المتوفيين؛ حتى يكونا معها في هذه اللحظة التاريخية.
وفق “أخبار 24”.