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أخبار المناطق > من مصدر خطر لساكنيها إلى موقع جذب سياحي.. قصة فوهة بركان طابة في حائل
23/10/2020   10:14 م

من مصدر خطر لساكنيها إلى موقع جذب سياحي.. قصة فوهة بركان طابة في حائل

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كشف المستشار في سياحة الصحراء مبارك السلامة قصة فوهة بركان طابة في حائل، والتي تحولت إلى مقصد سياحي للزوار.

وقال، خلال حديثه للإخبارية، إن القصة بدأت بحدوث تصدعات أرضية في القرية قبل 40 عامًا، وذلك بسبب تجمع المياه في باطن الأرض، ما سمح بحدوث هذه التشققات، لتتدخل الدولة لعلاج المشكلة ونقل أهل القرية المتضررين إلى موقع آخر.

وأوضح أن فوهة بركان طابة هي الوحيدة من بين سلسلة من مواقع البراكين الخامدة المأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أن أهميتها السياحية تنبع من كونها جزءا من النشاط السياحي بالصحراء والبراكين، بالإضافة إلى الأهمية التاريخية التي تتمتع بها المنطقة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن حائل تُعد من أكثر المناطق القادرة على جذب فئات السياح الذين يعشقون الأجواء الصحراوية ونمط السياحة في تلك المناطق، وذلك نظرًا لما تتمتع به من مواقع أثرية وبيئية يمكن استثمارها في الجذب السياحي.

من مصدر خطر لساكنيها إلى موقع جذب سياحي.. قصة فوهة بركان طابة في حائل

أخبار المناطق
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