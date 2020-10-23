بهدف “الداودي” في مرمى الشباب.. الأهلي يحقق رقمًا استثنائيا

سجل فريق الأهلي رقمًا استثنائيا وذلك بعدما سجل جلال الداودي لاعب الرائد في شباك الشاب، خلال مواجهة فريقه الأخيرة.
واصبح الأهلي هو الفريق الوحيد الذي استطاع المحافظة على شباكه نظيفة خلال الموسم الحالي من الدوري..
وجاء هذا الرقم بعد هدف جلال الداودي في مرمى الشباب، ليصبح الأهلي الوحيد الذي استطاع المحافظة على شباكه نظيفة خلال الموسم الحالي من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
واستطاع فريق الرائد انتزاع التعادل أمام نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين لكل فريق.