تبدأ من مكة مروراً بعدة قارات.. رحالة سعودي يستعد لدخول موسوعة جينيس برحلة قارية طويلة

كشف الرحالة السعودي فهد بن إبراهيم اليحيا عن رحلته القادمة التي يسعى من خلالها لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.
وأكد أن الرحلة سوف تنطلق وتنتهي من مكة المكرمة، وستحمل اسم “الإسلام دين السلام”، مشيرًا إلى أنها ستشمل عدة مراحل، تبدأ من مكة مرورا بضباء، ثم تبدأ المرحلة الثانية وتشمل أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وشرق آسيا وغربها، ويختتم رحلته بالعودة للمملكة من منفذ البطحاء ومنه إلى مكة مجددًا. وفق “أخبار 24”.
وشدد اليحيا على جاهزيته لخوض الرحلة الطويلة، ومن ثم الوصول إلى الهدف المرجو منها.