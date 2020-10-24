كشفت إمارة منطقة عسير، آخر تطورات حريق جبل غلامة في تنومة، مشيرةً إلى أن نسبة الإخماد تراوحت في اليوم الثالث بين 70 إلى 75% من مساحة قدرت بنحو 1500 متر.
وأوضحت الإمارة، أن الأضرار الناجمة عن حريق تنومة اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، دون أن يتم رصد أي أضرار بشرية أو مادية وفقاً للتقرير المعني برصد الحادثة.
ونوهت إلى أن غرفة القيادة الميدانية وضعت خطة لإخلاء القرى إذا لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية، مع تأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء.
وفق “أخبار 24”.