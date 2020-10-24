“المعلمي”: المملكة تدعو لوضع أسس لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.. ونتطلع لشراكات دولية

أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة حريصة على تنظيم كل ما يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء.
وقال المعلمي في كلمة ألقاها أمام لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار، إن المملكة تشدد دائماً على ضرورة استخدام قطاع الفضاء للأغراض العلمية والسلمية.
وأضاف أن المملكة تدعو إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة؛ لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية.
وأبدى تطلع المملكة إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي، وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.
وحول الوضع عربياً، شدد على أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلة هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.
ولفت إلى أن المملكة تُدين مواصلة إيران احتلالها منذ 48 عاماً للجزر الثلاث وهي طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.