أمير جازان يدشن مشاريع تنموية بمحافظة بيش بأكثر من 41 مليون ريال

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، مساء أمس (الجمعة)، عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة تجاوزت قيمتها 41 مليون ريال، وذلك ضمن جولات تفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وتضمنت المشروعات التي دشنها أمير المنطقة مبنى قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة بيش، ومرسى الصيادين والشاطئ السياحي بالكورنيش الشمالي بالمحافظة، بطول تجاوز ١.٧ كم، ومشروع الحزام الدائري الشرقي بالمحافظة، وعدد من الطرق الرابطة بين الطرق الرئيسية في المحافظة، ومشروعات بلدية ومشروعات التنمية الاجتماعية، وتنفيذ مركز الأسر المنتجة.
كما استعرض أمير المنطقة أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومصفاة البترول التي بدأ تشغيلها التجريبي وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
ووجه الأمير محمد مدراء الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكداً أنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.