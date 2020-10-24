نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > أمير جازان يدشن مشاريع تنموية بمحافظة بيش بأكثر من 41 مليون ريال
24/10/2020   8:14 ص

أمير جازان يدشن مشاريع تنموية بمحافظة بيش بأكثر من 41 مليون ريال

+ = -
781

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، مساء أمس (الجمعة)، عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة تجاوزت قيمتها 41 مليون ريال، وذلك ضمن جولات تفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.  

وتضمنت المشروعات التي دشنها أمير المنطقة مبنى قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة بيش، ومرسى الصيادين والشاطئ السياحي بالكورنيش الشمالي بالمحافظة، بطول تجاوز ١.٧ كم، ومشروع الحزام الدائري الشرقي بالمحافظة، وعدد من الطرق الرابطة بين الطرق الرئيسية في المحافظة، ومشروعات بلدية ومشروعات التنمية الاجتماعية، وتنفيذ مركز الأسر المنتجة.  

كما استعرض أمير المنطقة أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومصفاة البترول التي بدأ تشغيلها التجريبي وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.

ووجه الأمير محمد مدراء الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكداً أنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.  

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

مشاريع تنموية بمحافظة بيش

 

أمير جازان يدشن مشاريع تنموية بمحافظة بيش بأكثر من 41 مليون ريال

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885118178.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.