بلغت تكلفته 72 مليون ريال.. أمين العاصمة المقدسة يفتتح “كوبري النوارية” اليوم

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم (السبت)، جسر تقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة المعروف بـ”كوبري النوارية”.
ويتضمن المشروع جسرين بطول 800 متر وبعرض 20 – 60 متراً لكل اتجاه، وعدد 4 حارات مرورية للجسر الواحد، وملحق بكل جسر عبارة لتصريف مياه الأمطار بطول 120 متراً وبعدد 16 محوراً.
ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 72 مليون ريال، إلى تحرير الطريق السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من الإشارات وإلغاء التقاطعات عليه تيسيراً لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام.
معالي أمين العاصمة المقدسة
م محمد القويحص
يفتتح يوم غد السبت بإذن الله
الموافق7 / 3 / 1442هـ
جسر تقاطع طريق المدينة المنورة
المجاور لسوق الهجره
يسهم في تحرير الحركة المرورية على طريق المدينة عند التقاطع مع سوق الهجره وإستيعاب الكثافة خلال المواسم وبتكلفه إجمالية 72 مليون ريال pic.twitter.com/xyY3OUZ4iD
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) October 23, 2020
وفق “أخبار 24”.