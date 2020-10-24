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أخبار المناطق > بالفيديو.. أمير عسير يطمئن على حالة 5 مصابين في حريق تنومة.. ويوجه بهذا الأمر
24/10/2020   8:15 ص

بالفيديو.. أمير عسير يطمئن على حالة 5 مصابين في حريق تنومة.. ويوجه بهذا الأمر

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زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مصابي الدفاع المدني بحريق تنومة في مستشفيي النماص وتنومة؛ للاطمئنان على حالتهم.  

ووجّه الأمير تركي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم كل الخدمات الطبية ومتابعة حالة المصابين الصحية، مؤكداً أن ما قاموا به من جهود هي محل اعتزاز وتقدير.  

وأصيب في الحادث خمسة من رجال الدفاع المدني بإصابات متفاوتة، حيث يتلقى العلاج بمستشفى النماص سلمان العمري وخالد الشهري. وفق “أخبار 24”. 

فيما وجه أمير عسير بنقل ثلاثة مصابين آخرين من مستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن. 

 

بالفيديو.. أمير عسير يطمئن على حالة 5 مصابين في حريق تنومة.. ويوجه بهذا الأمر

أخبار المناطق
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