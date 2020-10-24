بالفيديو.. أمير عسير يطمئن على حالة 5 مصابين في حريق تنومة.. ويوجه بهذا الأمر

زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مصابي الدفاع المدني بحريق تنومة في مستشفيي النماص وتنومة؛ للاطمئنان على حالتهم.
ووجّه الأمير تركي، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم كل الخدمات الطبية ومتابعة حالة المصابين الصحية، مؤكداً أن ما قاموا به من جهود هي محل اعتزاز وتقدير.
وأصيب في الحادث خمسة من رجال الدفاع المدني بإصابات متفاوتة، حيث يتلقى العلاج بمستشفى النماص سلمان العمري وخالد الشهري. وفق “أخبار 24”.
فيما وجه أمير عسير بنقل ثلاثة مصابين آخرين من مستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن.
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اطمأن الأمير #تركي_بن_طلال على صحة مصابي #حريق_تنومة وعددهم خمسة من أبطال #الدفاع_المدني أصيبوا بإصابات متفاوتة، حيث قام سموه بزيارتهم بمستشفى #النماص و #تنومة pic.twitter.com/pedbJj5ZcP
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 23, 2020