وقفت وزارة النقل على عدد من مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها وصيانتها بمناطق جازان وعسير ومكة المكرمة.
وزار نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي خلال جولة استمرت يومين الطريق الساحلي السريع بمنطقة جازان، بدءاً من طريق جازان / أحد المسارحة جنوبا وحتى الشقيق شمالاً، حيث وقف على التقاطعات العلوية الجاري تنفيذها على هذا الطريق.
وشملت الجولة تفقد أعمال الصيانة بطريق جازان/ صبيا / بيش / الدرب، وطريق صبيا/ العيدابي، إلى جانب الوقوف على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على الطرق في المنطقة.
واطلع النائب الوزير خلال تفقده الأعمال على الطريق الساحلي من الشقيق مرورا بمحافظة البرك، على الجهود المبذولة في الصيانة الوقائية للطريق، كما وقف على تنفيذ عدد من الجسور على الأودية بالطريق بين محافظة القنفذة وسبت الجارة، كما شملت الجولة تفقد الطريق الساحلي مرورا بمحافظات القنفذة والليث حتى الوصول إلى مدينة جدة مروراً بعدد من المراكز الواقعة على الطريق.
وفق “أخبار 24”.