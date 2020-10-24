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أخبار المناطق > شاهد.. تصوير جوي يظهر حجم الدمار الذي خلفه حريق “جبل غلامة” بتنومة
24/10/2020   1:28 م

شاهد.. تصوير جوي يظهر حجم الدمار الذي خلفه حريق “جبل غلامة” بتنومة

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كشف تصوير جوي، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه حريق جبل غلامة في محافظة تنومة شمال منطقة عسير.

وأظهر الفيديو، الذي نشره المصور رشود الحارثي، انتشار النيران بشكل كثيف وتسببها في أضرار بيئية كبيرة لحقت بالأشجار وتضرر مساحات واسعة من الغابات في “جبل غلامة” بتنومة.

وكانت فرق الدفاع المدني عملت بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، وبمساندة طائرات رش تابعة لشركة أرامكو، خلال الأيام الماضية، على إخماد الحريق الذي شمل مساحة واسعة في منطقة جبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرق منطقة عسير.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تصوير جوي يظهر حجم الدمار الذي خلفه حريق “جبل غلامة” بتنومة

أخبار المناطق, أخبار محلية
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