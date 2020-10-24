يسهم في تحرير الحركة المرورية.. أمين مكة يدشِّن جسر "كوبري النوارية".

دشّن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، اليوم (السبت)، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة المعروف بـ”كوبري النوارية”.
ويهدف المشروع إلى تحرير الطريق السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من الإشارات وإلغاء التقاطعات عليه تيسيراً لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام.
ويتضمن المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 72 مليون ريال، جسرين بطول 800 متر وبعرض 20 – 60 متراً لكل اتجاه، وعدد 4 حارات مرورية للجسر الواحد، وملحقا بكل جسر لتصريف مياه الأمطار بطول 120 متراً وبعدد 16 محوراً.
وفق “أخبار 24”.