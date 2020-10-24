بالفيديو.. “الصحة” ترد على الأنباء التي تدوولت عن توجه لفرض حظر جزئي مع تزايد إصابات كورونا

كشفت وزارة الصحة أن الوضع الحالي للإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19” قد يتغير إذا تواصل ارتفاع حالات الإصابات بالفيروس.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن وتيرة الانخفاض في الإصابات في المملكة قلت نوعا ما خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك زيادات في العينات الإيجابية في بعض المدن والمناطق.
ورداً على الأنباء التي تدوولت عن توجه الوزارة لفرض حظر جزئي خلال الأيام القادمة، أكد أن المملكة كبقية دول العالم تواجه ضغطا في نشاط المرض، ووتيرة الانخفاض قلت، وهذا يدعونا للانتباه والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن الوقت متاح للوصول إلى أدنى مستويات الإصابة.
وأضاف، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن المملكة ما زالت في الموجة الأولى، وهناك الوقت والفرصة لمنع حدوث موجة ثانية، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ارتفاع الإصابات وسط فئة الشباب، وأن الحالات المسجلة حديثاً أصبحت متقاربة جدا بعد أن كانت في انخفاض كبير، وأن ما ذكره وزير الصحة هو محاولة للتنبيه وإعادة الاهتمام بالإجراءات الوقائية.
فيديو | العالم يعيش الموجة الثانية من #كورونا.. و #الصحة تحذر من التهاون#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/kYSnUlo7OX
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 24, 2020