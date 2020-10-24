الخرج اليوم في ضيافة الشيخ إبراهيم الهزاني بالحريق

حمد السويحب – الخرج اليوم :
أقام الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني مأدبة عشاء في مخيمه البري بمحافظة الحريق بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والشخصيات الاجتماعية البارزة والاعلاميين .
وقد تلقى المشرف العام لمنصات الخرج اليوم الاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك دعوة كريمة بالحضور وتم التشرف بالحضور وبرفقته الاستاذ حمد بن عبدالله السويحب .
والشيخ إبراهيم الهزاني أحد رجال الأعمال البارزين والشخصيات المؤثرة بالمجتمع ، وله دور هام في الرقي بمستوى التفوق العلمي لا سيما في مشروعه المبارك الذي قدمه بين يدي أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (جائزة التفوق العلمي للطلاب والطالبات بمحافظة الحريق) .
هذا وأثنى الشيخ الهزاني على صحيفة الخرج اليوم بكافة منصاتها ونشاطها الملموس بالمجتمع وتغطياتها الكبيرة لكل الأنشطة والفعاليات بمحافظة الخرج والمحافظات القريبة المجاورة ، وتمنى لها دوام التوفيق والسداد .
وفي ختام اللقاء شكر الاستاذ سعود الضحوك للشيخ ابراهيم الهزاني الدعوة والتقدير ووعد بتقديم المزيد من العمل الاعلامي لمواكبة التطور التقني السريع .