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أخبار محلية > نجل الفنان علي المدفع يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية
24/10/2020   9:09 م

نجل الفنان علي المدفع يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

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طمأن طارق نجل الفنان علي المدفع، اليوم السبت، الجمهور على صحة والده، مؤكدا أن حالته مستقرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، طالباً من الجميع الدعاء له.

وقال في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن والده لم يشعر إلا بأعراض خفيفة في البداية، وإنهم تواصلوا مع الإسعاف بعد ارتفاع درجة حرارته، موضحاً أن والده أول فرد يصاب في منزلهم.

وأكد أن معظم الفنانين من داخل المملكة وخارجها اطمأنوا على صحة الفنان علي المدفع، سواء بالاتصالات، أو الرسائل النصية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الهاتف لم يتوقف عن الاتصال طوال تلك الفترة.

وفق “أخبار 24”.

نجل الفنان علي المدفع يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

أخبار محلية
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