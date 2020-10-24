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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: 81 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال شهرين.. ونسبة المرأة فاقت التوقعات
24/10/2020   9:12 م

“الموارد البشرية”: 81 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال شهرين.. ونسبة المرأة فاقت التوقعات

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قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة دخلوا سوق العمل خلال الشهرين الماضيين في ظل وباء كورونا.

وأضاف الحربي، في مداخلة مع قناة “إم بي سي”، أن نسبة السعوديين ارتفعت إلى أعلى رقم لها خلال 5 سنوات بنسبة 21 %، مؤكداً أن نسبة تمثيل المرأة تشكل 27%، بما يفوق المستهدف لعام 2020 الذي كان متوقعا بـ 24%.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على انخفاض نسبة البطالة إلى 7% حتي سنة 2030، مبيناً أن الموظف السعودي هو من يتولى معظم المهام، وفي المقدمة دائما، عند صاحب العمل.

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: 81 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال شهرين.. ونسبة المرأة فاقت التوقعات

أخبار محلية
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