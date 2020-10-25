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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدثة التعليم” تشرح آلية توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية
25/10/2020   8:15 ص

بالفيديو.. “متحدثة التعليم” تشرح آلية توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية

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أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول التي أعلنتها الوزارة اليوم (السبت) تساعد على الاستعداد المبكر للاختبارات وتوضح التفاصيل بشكل عام.

وأوضحت، في حديثها لقناة الإخبارية، أن الأصل في الاختبارات أن تكون عن بعد، وإذا رغبت أي مدرسة أن تكون حضورية يُشترط لذلك موافقة إدارة التعليم وولي أمر الطالب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشفت عن توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الدراسي الأول، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة “40 درجة” لأعمال السنة، والمتمثلة في الاختبارات قصيرة و والمهام الأدائية والمشاركة الصفية والواجبات المنزلية، و10 درجات للاختبار النهائي.

وبينت أن الطلاب الذين يتلقون الدروس عبر البدائل التعليمية، مثل قنوات عين وقناة عين عبر يوتيوب، سيتم تكليفهم باختبارات منزلية تُسلم للمدرسة لتقييمهم عليها. وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة استمرار المعلمين في عملية القياس ورصد نواتج التعليم بشكل أسبوعي وفقاً لطبيعة كل مادة وكل صف، مع متابعة قائد المدرسة والمشرف التربوي لذلك، والإرفاق بالتقارير لمدير التعليم.

بالفيديو.. “متحدثة التعليم” تشرح آلية توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية

أخبار محلية
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