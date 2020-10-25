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أخبار محلية > بالفيديو.. “نزار باهبري” ينصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لهذه الفئات.. ويقول: الشتاء هذا العام مختلف
25/10/2020   8:17 ص

بالفيديو.. “نزار باهبري” ينصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لهذه الفئات.. ويقول: الشتاء هذا العام مختلف

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نصح استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لافتاً إلى أن موسم الشتاء هذا العام مختلف عن أي موسم سابق.  

وقال الدكتور باهبري خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية هم أكثر الفئات التي يجب عليها التطعيم، مشيراً إلى أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة كبيرة.  

وأوضح أن الإنفلونزا الموسمية تضعف المناعة وتعد سبباً لإصابة بعض الأشخاص بفيروس “كورونا”، منوهاً إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وأن 1 % ممن يأخذونه يتعرضون للسخونة وألم في العظام فقط.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “نزار باهبري” ينصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية لهذه الفئات.. ويقول: الشتاء هذا العام مختلف

أخبار محلية
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