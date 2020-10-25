بالفيديو.. مُختص يوضح خطورة وضع المُعقمات داخل المركبات.. واستخدام الكمامة أكثر من مرة

حذّر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الدكتور عوض العمري، من خطورة ترك المعقمات داخل المركبات، وكذلك استخدام الكمامة عدة مرات أو تبادلها مع الآخرين.
وقال العمري إن وضع المعقمات داخل المركبات لا ينصح به لسببين؛ هما إمكانية تغير التركيبة الكيميائية لها في تعرضها لدرجات حرارة عالية، وكذلك وجود ارتباط بين المعقمات وحرائق المركبات.
وأضاف أنه يجب استخدام الكمامات مرة واحدة، لكن يمكن استخدامها مرة أخرى بشرط فحص الكمامة والتأكد من عدم وجود ثقوب وألا تكون رطبة وتم حفظها في كيس بلاستيك.
ونصح خلال مداخلة مع برنامج “mbc في أسبوع” على قناة “mbc“، بغسل الكمامات القماشية يومياً بالماء والصابون، مبيناً أنه لا يمكن استخدامها فترات طويلة لأنها تتسخ من الأسطح الخارجية ومن الممكن أن تصبح مضرّة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة “كورونا” خلال الفترة المقبلة، هو أمر واقعي في ظل الزيادة الكبيرة بعدد الحالات على مستوى العالم.
كيف نواجه كورونا في الشتاء؟ وماذا عن خطورة تبادل الكمامات والمعقمات داخل السيارات؟
الدكتور عوض العمري يجيب#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/4vSdWBmjKW
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 24, 2020